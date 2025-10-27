وسط اشتباكات عنيفة.. مستشار ترامب يدعو «الدعم السريع» لحماية المدنيين بالسودان

دعا مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، قوات الدعم السريع في السودان إلى التدخل لحماية المدنيين في مدينة الفاشر، التي تشهد معارك ضارية مع الجيش السوداني.

وفي تغريدة له عبر منصة “إكس” مساء الأحد، أشار بولس إلى أن “تزايد القتال في الفاشر وارتفاع أعداد المدنيين الفارين من العنف يستدعي تحركًا عاجلًا من قوات الدعم السريع لحماية السكان، ومنع مزيد من المعاناة”.

كما دعا إلى “إصدار تعليمات واضحة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، مؤكدًا على أهمية فتح “ممرات إنسانية آمنة” بشكل عاجل.

وأضاف أن “العالم يراقب الوضع في الفاشر بقلق بالغ”.

من جانبه، طالب مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بحماية المدنيين في الفاشر، والكشف عن مصير النازحين، وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي وقعت في المدينة.

وفي تصريحات له عبر “إكس”، قال مناوي: “سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف أو الفساد، وكل شبر سيعود لأهله”.

وتصاعدت الاشتباكات في الفاشر، حيث أعلنت قوات الدعم السريع الأحد، سيطرتها على الفرقة السادسة للجيش السوداني في المدينة، بعد معارك عنيفة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها إن هذه العملية كانت “حاسمة” وأسفرت عن مقتل الآلاف من قوات الجيش السوداني وتدمير آليات عسكرية ضخمة، فضلاً عن الاستيلاء على العتاد العسكري.

وأكد البيان أن هذه المعركة تمثل “محطة مفصلية” في مسار المعارك الجارية في دارفور، و”ترسم ملامح الدولة الجديدة التي يسعى السودانيون لبنائها بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة”.

غوتيريش يحذّر من تصعيد مروّع للنزاع في السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تصعيد مروّع للنزاع في السودان، غداة إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في غرب البلاد.

وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في ماليزيا أن مستوى المعاناة في السودان لا يمكن تحمّله، معبّرًا عن قلقه البالغ من التدخلات الخارجية التي زادت من تعقيد الصراع وتقوّض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي.

وأشار إلى أن النزاع لم يعد مجرد صراع داخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحًا أن الانخراط المتزايد لقوى خارجية يهدد استقرار البلاد ويزيد من صعوبة التوصل لتسوية سلمية.

السودان: القوة المشتركة في دارفور تنعى ناطقها العسكري والمراسلة الحربية إثر هجوم في الفاشر

نعت القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور الناطق الرسمي باسمها العقيد أحمد حسين مصطفى إدروب، والمراسلة الحربية آسيا الخليفة، اللذين قتلا فجر اليوم في هجوم استهدف مدينة الفاشر.

وفقاً لبيان صادر عن القوة المشتركة، تم تكريم العقيد إدروب على انضباطه وصدقه في الميدان، حيث كان “صوتًا معبرًا عن تضحيات القوة المشتركة وثباتها في وجه العدوان.”

وأضاف البيان أن العقيد كان معروفًا بوطنيته، حرصه على وحدة الصف، والتزامه بحماية المدنيين.

أما المراسلة الحربية آسيا الخليفة، فقد قُتلت خلال مواجهات مع “قوات الدعم السريع” بعدما لجأت مع مجموعة من الجنود إلى مبنى مفوضية العون الإنساني القريب من مطار الفاشر، ورغم المحاولات للسيطرة عليها، تمسكت الخليفة بموقفها ورفضت تسليم نفسها، ما أسفر عن مقتلها أثناء الدفاع عن نفسها وأثناء الاشتباكات العنيفة.