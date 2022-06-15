وسط البحر المتوسط.. إيريني تجري تدريبات عملية قبالة ليبيا

جرت عملية “إيريني” الأوروبية تدريبات بحرية نهاية الأسبوع الماضي لأسطولها البحري المنتشر في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الليبية.

وذكرت قيادة إيريني عبر موقعها، أنه شارك في التدريبات 3 سفن وهي ITS GRECALE التابعة للبحرية الإيطالية، والسفينة HS THEMISTOKLES التابعة للبحرية اليونانية، والسفينة FS COMMANDANT BLAISON التابعة للبحرية الفرنسية.

وكشفت قيادة إيريني عن نشرها 6 طائرات دورية مخصصة من فرنسا واليونان وإيطاليا وألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا مع سفن وطائرات أخرى في دعم التدريبات التي أجريت، إلى جانب مركز الأقمار الاصطناعية الأوربي للدعم اللازم.

واشارت قيادة إيريني إلى أن العملية الأخيرة كانت فرصة جيدة لإجراء تدريبات متقدمة، حول تكامل القوات التابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة إمكانية قدرة لقوات البحرية الأوروبية.

وذكرت قيادة إيريني أن التدريبات هدفها تدريب القوات على تنفيذ المهام الموكلة بتفتيش السفن القاصدة ليبيا، والتحقق من عدم وجود اسلحة عليها، وفقا لقرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه عملية إيريني.