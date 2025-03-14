وسط الغموض بشأن مفاوضات أوكرانيا.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مدعومة بتضاؤل احتمالات إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، كما واصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، مقتربًا من حاجز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وبحسب البيانات، “زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل ، بعد أن انخفضت 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.03 دولار للبرميل، بارتفاع 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، بعد أن أغلق منخفضا 1.7 بالمئة الخميس”.

وأعلنت موسكو، أمس الخميس، “إنها تدعم من حيث المبدئ الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنها طلبت توضيحات وشروطا بدا أنها تستبعد إنهاء سريع للقتال”.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي.جي “إن الدعم الروسي الفاتر لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا قد قلل من الثقة في وقف إطلاق النار على المدى القصير”.

وأضاف قائلا “هناك شعور بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات حتى تتفق على وقف إطلاق النار”.

وفرض البيت الأبيض عقوبات على وزير النفط الإيراني، وعلى المزيد من الشركات والسفن المستخدمة في نقل الخام الإيراني، كما قيد خيارات الدفع للطاقة الروسية.

يأتي ذلك، فيما تتصاعد حرب التجارة العالمية التي هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف الركود، وسط تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من أن “المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، بسبب النمو الذي تقوده الولايات المتحدة والطلب العالمي الأضعف من المتوقع”.

بدوره، يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مقتربًا من حاجز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية.

وبحسب البيانات، “تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2993.53 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من مستوى 3000 دولار المهم، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2996.70 دولار للأونصة”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار”.