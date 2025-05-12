وسط المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية.. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مدفوعة بالتفاؤل الذي ساد في أسواق النفط عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي اختتمت بشكل إيجابي في مطلع الأسبوع، مما دعم معنويات السوق بشأن إمكانية التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين أكبر مستهلكين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 64.18 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 61.30 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً كبيراً يوم الجمعة، حيث ارتفعا بأكثر من دولار وسجلا مكاسب أسبوعية تزيد عن 4 بالمئة، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ منتصف أبريل، بعد أن أعطى تفاؤل المستثمرين بشأن اتفاق تجاري أميركي مع المملكة المتحدة الأمل في تجنب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ورغم التفاؤل الناجم عن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، فإن هناك عوامل تحد من المكاسب، مثل خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج بشكل أسرع في شهري مايو ويونيو، مما سيضيف المزيد من الخام إلى الأسواق، كما أشار المحلل توشيتاكا تازاوا من شركة فوجيتومي سيكيوريتيز إلى أن “التفاؤل بشأن المحادثات البناءة دعم المعنويات، ولكن التفاصيل المحدودة وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج قد تحد من المكاسب”.

وفيما يتعلق بالإنتاج، كشف مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض قليلاً في أبريل، مما يعزز التوقعات بعدم حدوث تغييرات جوهرية في معروض النفط العالمي. في الوقت ذاته، تواصل المحادثات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين في سلطنة عمان لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما قد يسهم في تهدئة المخاوف بشأن نقص المعروض العالمي من النفط.

بدورها، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرةً بانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن عقب انتهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أسفرت عن نتائج وُصفت بالإيجابية، ما خفف من قلق المستثمرين في الأسواق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو (في بورصة “كومكس”) بنسبة 1.84% إلى 3282.50 دولاراً للأونصة. كما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 1.52% لتسجّل 3274.28 دولاراً للأونصة، بحسب بيانات التداول.وجاء هذا الانخفاض في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، بهدف تقليل التوترات التجارية بين البلدين.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بنتائج المحادثات، متحدثين عن اتفاق لتقليص العجز التجاري، فيما وصف الجانب الصيني ما جرى بأنه “إجماع مهم”.

وتُعد أسعار الذهب مؤشراً حساساً لحالة عدم اليقين في الأسواق، إذ يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية أو الاقتصادية. ويشير التراجع الحالي إلى حالة من الارتياح النسبي في الأسواق العالمية بعد التقدم في المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين.