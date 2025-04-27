وسط انتقادات لسلوك زيلنسكي.. ماكرون يعلن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار غير مشروط!

أثار سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفاتيكان انتقادات حادة في أوروبا، وذلك بسبب توجهه السريع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقديم تفاصيل المحادثة.

ووفقًا للتقارير، “بعد مغادرة ترامب الفاتيكان في طريقه إلى الولايات المتحدة، توجه زيلينسكي مباشرة إلى ماكرون ليطلعّه على كل ما دار في اللقاء”، وهو ما وصفه بعض المراقبين بأنه تصرف غير لائق ومثير للجدل.

وكان اللقاء بين ترامب وزيلينسكي قد استمر 15 دقيقة فقط قبل جنازة البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس، حيث “تم الاتفاق على متابعة المحادثة بعد المراسم، إلا أن اللقاء لم يتم لاحقًا، حيث غادر ترامب روما بسرعة بعد مشاركته في موكب الجنازة”.

وفي سياق متصل، اتهم النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الرئيس زيلينسكي “بمحاولة استغلال حضوره في جنازة البابا لتعزيز مصالحه الشخصية”، وكان زيلينسكي قد “حضر الجنازة مرتديًا زيًا عسكريًا أسود، وهو ما خالف البروتوكول المعتاد في مثل هذه المناسبات حيث يرتدي الحضور عادةً ملابس رسمية داكنة، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص مقعد له في الصف الأول رغم أن البروتوكول يقتضي ترتيب المقاعد حسب الحروف الأبجدية لأسماء البلدان”.

هذا السلوك “أثار استياءً واسعًا في الأوساط الأوروبية”، حيث اعتبر الكثيرون “أن هذه التصرفات تعكس محاولات زيلينسكي للضغط على الدول الكبرى لتحقيق مصالح شخصية، ما أثر على صورته في الساحة الدولية”.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، “إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط من أجل وضع نهاية للحرب مع روسيا”، لافتاً إلى أنه “يشاطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”.

وذكر ماكرون أنه “التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة الإيطالية روما على هامش جنازة البابا فرنسيس”، مشيراً إلى أن “زيلينسكي أكد له استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وضع نهاية لهذه الحرب”.

وأوضح الرئيس الفرنسي، عبر منصة “إكس”، أن “أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط.. زيلينسكي أكد ذلك لي اليوم.. يريد (زيلينسكي) العمل مع الأميركيين والأوروبيين من أجل هذا الهدف”.

Very positive exchange today with President @ZelenskyyUa in Rome.



Ending the war in Ukraine — this is the goal we share with President Trump.



Ukraine is ready for an unconditional ceasefire. President Zelensky reaffirmed it to me today.… pic.twitter.com/7HL2LWnAlG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025