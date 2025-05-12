وسط انتقادات واسعة لـ«نتنياهو».. ترامب يعلن قرب إطلاق سراح رهينة أمريكي في غزة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن يشكّل الإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفاً الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر بأنه “وحشي”.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “يسعدني أن أعلن عودة عيدان ألكسندر، المواطن الأميركي المحتجز رهينة منذ أكتوبر 2023، إلى عائلته. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا الخبر الجلل”. وأضاف أن هذه الخطوة تمثّل بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، مشيداً بجهود الوساطة التي تقودها كل من قطر ومصر لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى ورفاتهم.

وأكد ترامب: “آمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي. أتطلع بشوق إلى يوم الاحتفال هذا”.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق عن إطلاق سراح ألكسندر في إطار خطوات تهدف إلى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أكدت الحركة استعدادها لإجراء مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل تبادل الأسرى وإنهاء الحصار على غزة.

وفي المقابل، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل لم تكن على علم بتفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس بشأن الإفراج عن ألكسندر، فيما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن واشنطن أبلغت تل أبيب بنية حماس الإفراج عن ألكسندر دون مقابل.

انتقادات إسرائيلية لعودة عيدان ألكسندر عبر دولة أجنبية: “فشل دبلوماسي مخزٍ” لحكومة نتنياهو

أثار الإفراج المرتقب عن الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر انتقادات واسعة في إسرائيل، بعد أن تم بفضل تدخل دولة أجنبية، وهو ما اعتبره عضو الكنيست الإسرائيلي حيلي تروبر “أمراً مقلقاً للغاية”.

وفي منشور له على منصة “إنستغرام”، أشار تروبر إلى أن إسرائيل لم تتمكن من استعادة ألكسندر، رغم كونه جندياً في جيشها، مؤكداً أن عودته بفضل جواز سفر أجنبي يُظهر فشل الحكومة الإسرائيلية في أداء دورها في إعادة المختطفين.

وقال: “دولة إسرائيل التي أرسلته إلى المعركة لم تنجح في إعادته، بينما لا يزال العديد من مواطنيها في الأسر رغم حملهم للجنسية الإسرائيلية”.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإفراج عن ألكسندر بأنه “فشل دبلوماسي مخزٍ” لحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الاتصالات المباشرة بين حركة حماس والولايات المتحدة تكشف ضعف الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القضايا الأمنية. وأضاف لابيد: “المختطفون ملك لنا، ومسؤولية عودتهم تقع على عاتق الحكومة. قلوبنا مع عائلاتهم.”

ولم تنفِ الإدارة الأميركية التقارير التي تحدثت عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وحماس، وهو ما اعتُبر تحولاً بارزاً في السياسة الأميركية تجاه الحركة المصنّفة على قوائم الإرهاب.

في ذات السياق، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، مؤكداً أن آلية أميركية لدعم الإغاثة الإنسانية ستدخل حيز التنفيذ قريباً.