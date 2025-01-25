وسط تبادل الاتهامات بين طرفي القتال.. حريق كبير يلتهم أكبر مصفاة للنفط بالسودان

أعلن الجيش السوداني، السبت، رسميا استعادة السيطرة على مصفاة الجيلي شمال الخرطوم التي اندلعت فيها النيران إثر القتال الدائر حولها، ما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف ملوث فوق العاصمة الخرطوم.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” “إن الهجمات التي وقعت حول المصفاة، المملوكة للحكومة السودانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية التي تديرها الدولة، تمثل أحدث كوارث الحرب بين قوات الدعم السريع المتمردة والجيش السوداني، اللذين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن الحريق”.

وتقع مصفاة الجيلي على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الخرطوم.

وكانت المصفاة قد تعرضت لهجمات سابقة حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها منذ أبريل 2023، وكانت قواتها تحرسها.

وذكرت وسائل إعلام سودانية محلية أن قوات الدعم السريع أقامت حقول ألغام أرضية حول المصفاة لإبطاء أي تقدم.

لكن المنشأة، القادرة على تكرير 100 ألف برميل من النفط يوميا، ظلت سليمة إلى حد كبير حتى يوم الخميس الماضي، حيث أدت الاشتباكات في محيطها إلى اندلاع النيران.

وأظهرت بيانات من أقمار صناعة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتعقب حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم أن “هجوما وقع يوم الخميس في حقل النفط إلى إشعال حرائق في كل أنحاء المجمع”.

وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بتدمير المصفاة؛ إذ قال الجيش إن «قوات الدعم السريع» أحرقت المصفاة بالكامل، قائلاً: «عمدت ميليشيا آل دقلو الإرهابية، صباح يوم الخميس، إلى إحراق مصفاة الجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنى هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه».

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع “إن طيران الجيش قصف المصفاة ودمرها بالكامل، وذلك وسط معلومات متضاربة حول العمليات العسكرية التي تدور في محاور القتال المختلفة في البلاد، بما في ذلك منطقة المصفاة”.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش السوداني الجمعة أنه كسر حصار قوات الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم، في خطوة تعد انتصارا كبيرا في العاصمة بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

وقال بيان الجيش “إنه نجح في كسر حصار معسكر سلاح الإشارة، أحد أكبر المنشآت العسكرية في المدينة ويقع في الخرطوم بحري. وعبرت القوات بعد ذلك نهر النيل لتلتحق بقوات في وسط الخرطوم كانت أيضا تحت الحصار”.

ويمثل التقدم المعلن نجاحا كبيرا للجيش في العاصمة، حيث كان لقوات الدعم السريع وجود قوي وحصار محكم للقيادة العامة للجيش ومعسكر سلاح الإشارة والقصر الرئاسي.