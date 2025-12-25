وسط تحديات أمنية كبرى.. هندوراس تختار رئيسها

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في هندوراس، اليوم الخميس، رسميًا فوز نصري خوان عصفورة زبلح، رجل الأعمال والسياسي المحافظ من أصول فلسطينية، برئاسة البلاد، بعد أسابيع من التأخير في فرز الأصوات.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، إن المجلس “يعلن انتخاب المواطن نصري خوان عصفورة زبلح رئيسًا دستوريًا لجمهورية هندوراس لفترة مدتها أربع سنوات تبدأ في 27 يناير 2026 وتنتهي في 27 يناير 2030”.

وبعد معالجة 98.27% من محاضر الاقتراع، حصل عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا والابن لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أمريكا الوسطى خلال النزاع العربي الإسرائيلي في الأربعينيات، على نحو 1,479,000 صوت بنسبة 40.27%، متقدمًا على منافسه سلفادور نصر الله من الحزب الليبرالي، الذي حصل على 39.59%، فيما طالب الأخير بإعادة فرز شاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بفوز عصفورة، معتبرة أن ذلك “سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية”، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “نتطلع للعمل مع إدارته لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الأمن، وإنهاء الهجرة غير الشرعية، وتقوية الروابط الاقتصادية بين بلدينا”، ودعا جميع الأطراف إلى احترام النتائج لضمان انتقال سلمي للسلطة.

ويحظى نصري عصفورة بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن تأييده له خلال الحملة الانتخابية، واعتبره شريكًا محتملًا في مواجهة شبكات تجارة المخدرات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما منح ترامب قبل الانتخابات العفو للرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، أحد أعضاء حزب عصفورة، والذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 45 عامًا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة مفاجئة عززت فرص فوز المرشح المحافظ.

وعبر ترامب عن دعمه لعصفورة على منصته تروث سوشال، مؤكدًا أن “الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة”، وأضاف أنه “يمكنه العمل معي لمحاربة تجار المخدرات وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس”.

وبدأ عصفورة مسيرته المهنية في مجال البناء، قبل أن يدخل الحياة العامة ويترأس بلدية تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، واكتسب لقب “تيتو عصفورة”، ثم ترشح للرئاسة لأول مرة عام 2021 باسم الحزب الوطني، لكنه خسر أمام زيومارا كاسترو، المرشحة اليسارية، قبل أن يعود ويحقق الفوز في هذه الانتخابات.

وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه هندوراس تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، إذ تُعد من أكثر دول أميركا اللاتينية عنفًا نتيجة نشاط العصابات المسلحة والجريمة المنظمة، ما يجعل الرئاسة محطة حاسمة لتحديد التوجهات الأمنية والسياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.