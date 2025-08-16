وسط تحديات أمنية وحملات تضليلية.. انطلاق الاقتراع لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عملية الاقتراع لانتخاب 26 مجلسًا بلديًا ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، قد انطلقت اليوم السبت 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وشملت العملية البلديات التي استكملت كافة مراحل العملية الانتخابية وأصبحت مؤهلة للدخول في مرحلة الاقتراع، وفق قرار مجلس المفوضية رقم (125) لسنة 2025.

وقالت المفوضية في بيان لها: الاعتداءات على عدد من مكاتب المفوضية، كان آخرها في الزاوية والعجيلات، أدت إلى تأجيل عملية الاقتراع هناك إلى يوم 23 أغسطس، وفق قرار مجلس المفوضية رقم (135) لسنة 2025، كما منعت تعليمات الإيقاف المتكررة الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية المفوضية من إدراج 27 بلدية ضمن البلديات المستهدفة في هذا اليوم، ما دفع المجلس إلى تعليق عملية الاقتراع بها وفق القرار رقم (120) لسنة 2025.

وأكد مجلس المفوضية أن الاعتداءات على العملية الانتخابية ليست مجرد اعتراض من مجموعات محلية، بل تمثل أجندة قوى تعارض الاستقرار وتعمل على تغييب الشعب عن المشاركة في صناعة القرار.

ورغم الظروف الأمنية الصعبة، أشارت المفوضية إلى أن نسب المشاركة في مختلف مراحل العملية الانتخابية للمجموعتين الأولى والثانية تبعث على التفاؤل، وتعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة عبر وسائل سلمية ومتحضرة، على غرار شعوب العالم التي اختارت الانتخابات منهجًا للتداول السلمي على السلطة.

وأضافت المفوضية أن الجهود المشتركة من جميع الشركاء ساهمت في رفع المستوى المعرفي والثقافي لدى المواطنين، ما يعزز إدراكهم لأهمية ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع. وأكد المجلس أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة تتطلب الإصرار على ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة واحتواء الصراع السياسي داخل صناديق الاقتراع.

ودعت المفوضية الناخبين والناخبات إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتهم بحرية وسرية، مؤكدة أن القوانين واللوائح الانتخابية كفلت لهم حماية أصواتهم من أي تأثير خارجي، مهما بلغت حملات التضليل والإشاعات التي تهدف إلى نشر السلبية ومقاومة الإيجابية في دولة يتطلع مواطنوها للخروج من المرحلة الانتقالية الطويلة.

واختتم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أن جميع الجهود موجهة لخدمة الوطن وتيسير مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، مع الدعاء بالتوفيق لكل من أراد خيرًا لليبيا.