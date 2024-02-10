وسط تحذيرات من ارتفاع عددها.. إفلاس أكثر من 14 ألف شركة مغربية في 2023

تزايدت حالات الإفلاس في المغرب خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 14245، بزيادة سنوية تقدر بنحو 15%.

وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل، والتضخم، وتأخر الحصول على المستحقات.

التقرير الصادر عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية،

أظهر أن قطاع التجارة هو الأكثر تضرراً بنسبة تجاوزت الثلث، ثم قطاع العقار بنحو 20%، وقطاع البناء بنسبة 15%، وتتمثل غالبية الشركات المفلسة في الشركات الصغيرة جداً، حيث تعود حوالي98.7% من إجمالي الحالات المسجلة لشركات صغيرة جدا وفقا لما ذكر التقرير.

بدوره، ذكر رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن العدد الحقيقي لحالات الإفلاس يتجاوز 33 ألف شركة، مضيفا أنه: خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، زادت حالات الإفلاس بنسبة 69%، بينما وصل المعدل السنوي للزيادة 14% ما بين 2009 والعام الماضي.

وتواجه هذه الشركات تحديات عدة، بما في ذلك عدم مشاركتها في الصفقات الحكومية رغم النصوص القانونية التي تمنحها حصة تصل إلى 20%. وهذا يجعلها عرضة للإفلاس وتوقف نشاطها، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال استخدام الصندوق السيادي للمغرب لتعزيز رأسمال الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

