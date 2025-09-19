وسط تحذيرات من هزات ارتدادية.. زلزال قوي يهزّ شرق إندونيسيا

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، مقاطعة بابوا الوسطى الواقعة في الجزء الإندونيسي من جزيرة غينيا الجديدة، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ووفقًا لتقديرات خبراء الزلازل، فإن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 28.5 كيلومترًا شمال مدينة نابير، وهي المركز الإداري للمحافظة، وكان مصدرها على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو ما يصنف كزلزال ضحل، يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا على السطح، لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.

هذا وتقع إندونيسيا ضمن منطقة تُعرف بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من الصفائح التكتونية النشطة التي تحيط بحوض المحيط، وتعد من أكثر المناطق عرضة للزلازل والانفجارات البركانية في العالم.

وتتعرض البلاد بشكل منتظم لهزات أرضية وزلازل قوية، نتيجة التقارب النشط للصفائح القارية، خاصة صفيحة المحيط الهادئ مع الصفيحة الأوراسية والأسترالية.

ويأتي الزلزال الأخير بعد أقل من شهرين من زلزال آخر ضرب منطقة بابوا الغربية في يوليو الماضي، بقوة 5.9 درجة، دون تسجيل أضرار أيضًا.

كما تعرضت جزيرة فلوريس الإندونيسية في يوليو الماضي لثوران بركاني عنيف في بركان ليووتوبي لاكي-لاكي، أدى إلى نفث أعمدة رماد تجاوزت 18 كيلومترًا في الارتفاع، مما تسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعطيل الحركة السياحية في بعض الجزر القريبة.

ولم تصدر السلطات الإندونيسية حتى الآن أي تحذيرات من موجات تسونامي، كما لم تُسجَّل حوادث انزلاق أرضي أو دمار في البنى التحتية، إلا أن فرق الطوارئ ومراكز الرصد تواصل مراقبة الوضع عن كثب تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن أقوى زلزال سجلته البلاد في العقود الأخيرة كان في عام 2004، حين وقع زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة، تبعه تسونامي مدمر أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في عدة دول مطلة على المحيط الهندي، من بينها إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند.