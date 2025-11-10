وسط تحركات الحكومة الفيدرالية.. الذهب والنفط يواصلان الصعود

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 1.71% لتصل إلى 4078.30 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.75% إلى 4071.28 دولار للأونصة.

وأوضح كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر أن الذهب يشهد طلباً قوياً من المتداولين مع توقع إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي قلل من احتمالات حدوث ذلك.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف في أكتوبر، وسط خسائر في قطاعي الحكومة والتجزئة، فيما أدى خفض التكاليف وتبني الشركات للذكاء الاصطناعي إلى زيادة عمليات تسريح العمال.

كما انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي الطويل.

على صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بدعم آمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل يومه الأربعين، ما يعزز توقعات بارتفاع الطلب على الخام.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر بنسبة 0.95% إلى 60.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يناير بنسبة 0.83% إلى 64.15 دولار للبرميل.

وأشار محلل الأسواق توني سيكامور إلى أن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتشغل البرامج الحيوية، ما سينعكس إيجابياً على ثقة المستهلكين ونشاطهم الاقتصادي، إلى جانب تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق، ما يدعم انتعاش أسعار النفط. وكان النفط قد شهد انخفاضاً الأسبوع الماضي بنحو 2% بسبب مخاوف من تخمة المعروض، رغم اتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر، مع تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من العام المقبل.