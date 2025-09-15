وسط تحركات عسكرية مكثفة في الضفة الغربية.. آليات إسرائيلية تقتحم مدينة البيرة

شهدت مدينة البيرة في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، اقتحامًا واسعًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، شملت مجنزرة وعدداً من المركبات المدرعة، في إطار تحركات عسكرية متواصلة في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوة العسكرية الإسرائيلية اقتحمت حي الجنان بمدينة البيرة ظهر اليوم، وسط استنفار أمني واضح. ووفقًا للتقارير، لم تُسجل حتى الآن مواجهات أو اعتقالات خلال هذه الحملة، مما يشير إلى أن الاقتحام جاء في سياق عمليات تمشيط أو تعزيز للتمركز العسكري.

كما نفذت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم اقتحامًا لحي سطح مرحبا في المدينة، حيث دخلت قوات مسلحة إلى المنطقة ثم انسحبت دون وقوع اشتباكات أو أحداث عنف تُذكر.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تشمل فترات الصباح وبعد الظهر، في إطار خطة لتعزيز جاهزية القوات العسكرية وتأمين السيطرة على المناطق التي يشهد فيها توتر متصاعد.

مقتل عامل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل شمال القدس

قتل العامل الفلسطيني سند ناجح حنتولي من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت جثمان الشاب البالغ من العمر 25 عامًا من منطقة الضاحية داخل القدس، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء محاولته اجتياز الجدار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن حنتولي كان يعمل في قطاع البناء، وهو من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد القيود الإسرائيلية على حركة العمال الفلسطينيين، وما يصاحبها من حوادث إطلاق نار واعتقالات في محيط الحواجز ونقاط العبور.

وفي سياق متصل، نصبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بوابة حديدية عند مدخل بلدة مخماس شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية كثفت خلال الأيام الأخيرة من نصب البوابات الحديدية عند مداخل القرى والبلدات المحيطة بمدينة القدس.

ويبلغ عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبتها إسرائيل في الضفة الغربية أكثر من 900 حاجز وبوابة، منها 18 بوابة نصبت منذ بداية العام الجاري، و146 بوابة نصبت بعد 7 أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.