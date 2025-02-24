وسط ترقب استئناف الصادرات من الحقول العراقية.. أسعار  «النفط» تواصل خسائرها

واصلت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، خسائرها، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق.

ووفقا لبيانات وكالة “رويترز”، “هبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.12 دولار للبرميل، وانخفض الخامان بأكثر من دولارين للبرميل، وسجلا انخفاضات أسبوعية أيضا”

وكان مسؤول بوزارة النفط العراقية، قال إن “العراق سيتسلم 185 ألف برميل يوميا لتصديرها من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد الاستئناف الوشيك لشحنات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي”.

وذكرت وزارة النفط العراقية أن “جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا مستمرا منذ نحو عامين عطل تدفقات الخام”.