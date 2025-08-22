النفط يلتقط أنفاسه والذهب بلا بريق.. الأنظار على موسكو ونيودلهي!

استقرت أسعار النفط خلال تداولات الأسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات العلاقات التجارية بين الهند وروسيا قبيل فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة، في وقت شهد فيه الذهب استقراراً مع تراجع رهانات خفض الفائدة قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وشهدت أسعار النفط استقراراً، حيث أغلق خام برنت دون مستوى 68 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 63 دولاراً، بعد مكاسب أسبوعية متواضعة. وجاء هذا الاستقرار وسط تقييم السوق لاحتمال استمرار تدفق النفط الروسي إلى الهند، في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية.

وكان مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو قد وجه اتهامات للهند بعدم تحمل مسؤولياتها في دعم روسيا، ملمحاً إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على وارداتها، نصفها مرتبط بشراء النفط الروسي. وتوعد الرئيس دونالد ترمب برفع الرسوم إلى 50%.

ورغم هذه التهديدات، استأنفت مصافي النفط الهندية الحكومية شراء النفط الروسي بعد توقف مؤقت، بينما أعربت موسكو عن ثقتها باستمرار التدفقات.

في المقابل، تظل أسعار النفط منخفضة نسبياً هذا العام، في ظل ضغوط إنتاج تحالف “أوبك+”، إضافة إلى السياسات التجارية الأمريكية التي أثارت قلقًا بشأن ضعف الطلب.

الذهب: استقرار مع ترقب سياسة الفائدة

من جانب آخر، استقر سعر الذهب قرب 3336 دولاراً للأونصة، وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة “جاكسون هول”.

وجاء هذا الاستقرار بعد بيانات قوية من قطاع التصنيع الأمريكي قلّصت من احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل، حيث انخفضت التوقعات من أكثر من 90% إلى نحو 73%.

فيما أكد مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي موقفهم المتشدد تجاه التضخم، مشيرين إلى عدم وجود مبرر قوي لخفض الفائدة حالياً.

ورغم هذا الاستقرار، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية، ويُتوقع أن يشهد مزيداً من الصعود بحسب خبراء “يو بي إس غروب”.