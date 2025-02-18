وسط ترقب قرارات أوبك+ أسعار النفط ترتفع.. ماذا عن الدولار والذهب؟

ارتفعت أسعار النفط بعد ارتفاع، وسط توقع بتأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات، في وقت تقلص فيه زخم الإمدادات في خط أنابيب التصدير الرئيسي من كازاخستان، جراء هجوم طائرات أوكرانية على محطة لضخ الخام في روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.41 دولار للبرميل.

وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة “إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​أسعار برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، بانخفاض خمسة بالمئة عن متوسط ​​2024، بسبب فائض المعروض في السوق والرسوم الجمركية والتوتر التجاري”.

وفقاً لمندوبي “أوبك+”، يدرس التحالف تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات التي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل.

في الوقت نفسه، قلص هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية من زخم الإمدادات في خط أنابيب التصدير الرئيسي من كازاخستان.

تأجيل زيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً، في حال حدث، سيكون رابع مرة يقرر فيها التحالف التريث بشأن خطط إعادة بعض الإنتاج المقيد منذ عام 2022.

وبدأت أسعار الخام هذه السنة بشكل صعب وتخلت عن كل مكاسبها، بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدة دول، ما يهدد بإبطاء النمو العالمي والطلب على الطاقة.

تظهر مؤشرات السوق أيضاً علامات ضعف، حيث تراجع حجم المراكز الصعودية الصافية على الخام.

في السياق، شهد الدولار تقلبات في تعاملات الاثنين المبكرة، ليتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة عند 106.83 لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة.

وفي آسيا، استقر الين عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، واستقر اليورو خلال اليوم عند 1.04735 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني آخر سعر له عند 1.2608 دولار،وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.63459 دولار خلال اليوم، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57195 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي غدا الأربعاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للذهب، رفع بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة، ارتفاعا من 2890 دولارا، مستشهدا بالطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويقدر البنك أن “الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب تسعة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال، غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، فأن البنك الأميركي يرى إمكانية ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام”.

وقال غولدمان ساكس،إنه إذا بلغ متوسط ​​المشتريات 70 طنا شهريا، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.