وسط ترقّب محادثات السلام في أوكرانيا.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط تكهنات بشأن تأجيل محتمل لزيادات إنتاج “أوبك+”، وعدم اليقين بشأن تدفقات النفط من روسيا، بينما تكبدت أسعار الذهب خسائر، خلال تعاملات اليوم بفعل عمليات جني الأرباح.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 76.04 دولار للبرميل لترتفع لليوم الثالث على التوالي.

ويدرس تحالف “أوبك+” إمكانية تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإنتاج، والتي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل، مما قد يمثل رابع تأجيل لهذه الزيادات في حال تنفيذ القرار.

وقالت روسيا “إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الخام من كازاخستان، هوت 30 إلى 40 في المائة الثلاثاء بعد هجوم بطائرة مسيَّرة أوكرانية على محطة ضخ”.

وتفيد حسابات «رويترز» بأن خفضاً 30 في المائة يعادل خسارة 380 ألف برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، هدّد الطقس البارد إمدادات النفط الأميركية، حيث قدَّرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة سينخفض ​​بما يصل إلى 150 ألف برميل يومياً بسبب البرد.

بدورها، تكبدت أسعار الذهب خسائر، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قياسية في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إجراء المزيد من المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في الجمهورية السوفيتية السابقة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأونصة (الأوقية)، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولار، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء “إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا”. ويمكن أن يخفف الاتفاق أو يساعد في إزالة العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية.