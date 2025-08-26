وسط تصعيد الحرب في أوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنحو 2% في جلسة يوم أمس، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وتأثيرها المحتمل على إمدادات الخام من روسيا.

وبحسب بيانات الأسواق، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم أكتوبر بنسبة 0.65% لتسجل 64.38 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو. كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.55% إلى 68.42 دولارًا للبرميل للشهر نفسه.

وكان الخامان قد بلغا في جلسة أمس أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين، مدعومين بمخاوف من تعطل الإمدادات بعد أن شنت أوكرانيا هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة داخل الأراضي الروسية.

وفي مذكرة تحليلية، أشارت شركة “آي جي” إلى أن “المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل على ما يبدو نحو مواصلة الارتفاع، لا سيما إذا بقيت الأسعار فوق مستوى المقاومة بين 64 و65 دولارًا”.

من جانبه، أكد بنك “باركليز” في مذكرة لعملائه أن أسعار النفط ما زالت تتحرك ضمن نطاق ضيق، وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات سوقية متماسكة نسبيًا.

ويأتي هذا التراجع في الأسعار بعد يوم من صعودها، حيث ساهمت الهجمات الأوكرانية المتزايدة على منشآت الطاقة الروسية في تأجيج المخاوف من انقطاع الإمدادات، إلى جانب تفاؤل الأسواق بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما عزز بدوره آفاق الطلب العالمي على الخام.