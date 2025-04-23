وسط تصعيد تجاري غير مسبوق.. ترامب يخفّض الرسوم الجمركية على الصين

بعد تصعيد جمركي غير مسبوق بين واشنطن وبكين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية”، مؤكدًا “أنها لن تصل إلى الصفر”.

وأعلن ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض أن “نسبة الرسوم الحالية البالغة 145% تعتبر مرتفعة للغاية ولن تبقى بهذا المستوى، لكنه أكد أن التخفيض سيكون “كبيرًا” دون إلغائها تمامًا”.

هذه الخطوة تأتي “وسط صراع اقتصادي متصاعد بين القوتين العظميين، حيث بلغت إجمالي الرسوم الأميركية 145% بعد سلسلة من الزيادات المتبادلة التي أربكت الأسواق العالمية وأثرت على التجارة الدولية، وبينما تسعى الإدارة الأميركية إلى إيجاد توازن جديد في علاقتها التجارية مع الصين، يترقب المستثمرون تداعيات هذا القرار على الاقتصاد العالمي”.

وكان “بدأ التصعيد الجمركي في أبريل الجاري، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسومًا إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، إضافةً إلى نسبة 20% كانت قد فرضت سابقًا، وردّت الصين بفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية، لتدخل الدولتان في موجة من الزيادات المتبادلة وصلت إلى 125% من الجانب الأميركي، قبل أن يرفع البيت الأبيض الرسوم إلى 145%، وبررت واشنطن هذه الإجراءات بإضافة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة جاءت كردٍّ على ما وصفته بتقصير الصين في مكافحة المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل”.