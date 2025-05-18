وسط تصعيد صاروخي جديد.. اليمن تعلن حظراً جوياً على المطارات الإسرائيلية

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله (الحوثيون)، إن مطارات اللد وجميع المطارات الإسرائيلية غير آمنة، مؤكدًا أن الجماعة فرضت حظرًا جويًا بقرار يمني على هذه المطارات على خلفية التصعيد في غزة والعدوان على اليمن.

وفي تدوينة على منصة “X” فجر الأحد، حذر عامر شركات الطيران العالمية من الاستمرار في السفر إلى هذه المطارات حفاظًا على سلامة الركاب، مشيرًا إلى أن الشركات التي توقفت عن التوجه إليها “خيرا فعلت”.

وأضاف أن العمليات الصاروخية التي تنفذها الجماعة لن تتوقف بل ستتصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

وأوضح عامر أن ادعاءات إسرائيل بشأن اعتراض الصواريخ اليمنية مشكوك فيها، مستذكراً الهجوم الذي استهدف مطار اللد مؤخرًا، واصفًا إعلان إسرائيل اعتراض الصاروخ بأنه محاولة لفشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وشدد على أن الصهاينة لم يستجبوا للقمة العربية، وأن “الصوت المسموع الآن هو صوت الانفجارات في عمق الكيان الصهيوني، وهي اللغة التي يفهمها رجال الله في اليمن”.

ونشر عامر فيديو يظهر مناورات الصاروخ اليمني وجهوده الفاشلة للاعتراض قبل إصابته الهدف، واصفًا المقطع بأنه “مادة قيمة للخبراء”.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مع تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بعد الهجوم الصاروخي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع انفجارات متتالية في وسط إسرائيل، كما أصيب شخص خلال هروبه إلى الملاجئ في بات يام جنوب تل أبيب.

يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت ميناءين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

الصهاينة لم يسمعوا صوت القمة العربية ولم يهتموا بها ..



الآن هو الصوت المسموع والانفجارات التي تدوي في عمق كيان العدو الصهيوني هي اللغة التي يفهمها الكيان ويتقنها رجال الله في اليمن . pic.twitter.com/laPZYnWzhj — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) May 17, 2025

نجدد التأكيد والتحذير



مطار اللد وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة ومفروض عليها حظر جوي بقرار يمني على خلفية التصعيد في غزة والعدوان على اليمن ، وعلى جميع شركات الطيران العالمية للحفاظ على سلامتها وسلامة ركابها التوقف تماما عن الذهاب إلى هذه المطارات وخيرا فعلت الشركات… — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) May 17, 2025

فيديو واضح يظهر المناورة التي ينفذها الصاروخ ومحاولات الاعتراض الفاشلة والمتعددة وكذا عملية الانفصال والإنطلاقة الأخيرة للصاروخ قبل الانقضاض على الهدف ..



مادة للخبراء يمكن أن يستفيدوا منها في التحليل . pic.twitter.com/zARrPhwMmg — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) May 17, 2025