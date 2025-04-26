وسط تضارب التصريحات.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات أمريكية

أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن شركات متخصصة في سلاسل التوريد، “أن الصين ألغت الرسوم الجمركية على وارداتها من ثمانية أنواع من أشباه الموصلات المصنعة في الولايات المتحدة”.

وقالت تشين شاولينغ، مديرة شركة Zhengnenliang Supply Chain للاستيراد، “إن الرسوم المفروضة على هذه المنتجات “خُفِّضت إلى الصفر” اعتبارًا من يوم الخميس”.

في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية وهيئات الجمارك “أنها “غير مطلعة” على هذا الإجراء”، ما يعكس تضاربًا في التصريحات الرسمية حيال القرار.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، “عن إعفاء مؤقت للواردات الإلكترونية وأشباه الموصلات من الرسوم”، في ظل توجه أمريكي لفرض رسوم قطاعية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد “وقع في 2 أبريل الجاري مرسوماً بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات بنسبة 10%، وبدأت واشنطن بتطبيق رسوم أعلى على 57 دولة اعتباراً من 9 أبريل، بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها”.

وأوضح ترامب لاحقًا أن “الرسوم الأساسية البالغة 10% ستُطبق لمدة 90 يوماً على جميع الدول باستثناء الصين، التي تواجه رسوماً أمريكية إضافية بلغت 125%، وردت عليها بكين برسوم مماثلة، إلى جانب رسوم أمريكية إضافية بنسبة 20% على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات الاصطناعية”.

ويُعد هذا “التطور الأحدث في سلسلة الإجراءات المتبادلة التي تشهدها العلاقات التجارية بين البلدين وسط تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية”.