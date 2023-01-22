وسط تغيب الجامعة العربية.. انطلاق مؤتمر وزراء خارجية العرب في طرابلس

انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية العرب في طرابلس وسط تغيب ممثلي الجامعة عن المشاركة.

وذكر مصدر لـ «عين ليبيا» الوزراء الحاضرون في الاجتماع هم عن دول السودان وفلسطين والجزائر تونس وجزر القمر فقط؛ إضافة إلى وزير الدولة القطري.

وقالت وكالة سبوتنيك إنّ وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية أعضاء جامعة الدول العربية.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، لن يحضر للمشاركة في الاجتماع؛ لأنه اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهما حضور كل وزراء الخارجية، وفق الوكالة.