وسط توترات الشرق الأوسط.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب والدولار»؟

مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وحرب الرسوم الجمركية الأمريكية، سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، عند 67.96 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.56% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 71.50 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.61% عن سعر التسوية السابق”.

وقال محللون في شركة “آي إن جي” في مذكرة بحثية: “إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل الدعم للسوق، حيث كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، في حين جاءت مبيعات التجزئة الصينية ونمو الاستثمار في الأصول الثابتة أقوى من المتوقع”.

بدورهه، “سجلت أسعار الذهب، ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3008.08 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة،وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3017.60 دولار”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.89 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1004.65 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 969.6 دولار”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وفيما يخص أسعار الدولار، “تراجع المؤشر قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر”.