وسط توترات عالمية.. النفط يرتفع والذهب يلامس مستويات قياسية

واصلت أسعار النفط صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على مستوردي النفط الروسي، ما أعاد المخاوف من نقص الإمدادات إلى واجهة الأسواق.

وتداول خام برنت قرب مستوى 67 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 63 دولاراً، مدعوماً بتقييم المستثمرين لتأثير التوترات المتزايدة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

تأتي موجة الصعود الأخيرة بعد إعلان ترمب عزمه فرض رسوم على كل من الهند والصين، إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه موسكو، في محاولة للضغط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا.

في موازاة ذلك، أثار الهجوم الإسرائيلي المفاجئ في العاصمة القطرية الدوحة – والذي استهدف قيادات من حركة “حماس” – موجة جديدة من القلق الجيوسياسي، لا سيما أن المنطقة تُنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية من الخام. وقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، فيما نأى ترمب بنفسه عن الهجوم.

ورغم هذه المخاطر، لم تسجل الأسعار قفزات حادة، في ظل توقعات بزيادة تدريجية في المعروض. فقد أعلنت منظمة “أوبك+” نيتها زيادة الإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل، مع الحفاظ على وتيرة محدودة لتجنب ضغوط كبيرة على السوق.

كما أظهرت بيانات حكومية أميركية توقعات بظهور فائض في المعروض النفطي خلال الربع الحالي، وهو ما انعكس على الفجوة بين عقود النفط الآجلة قصيرة وطويلة الأجل، والتي تراجعت إلى 31 سنتًا فقط للبرميل، بعد أن كانت تفوق دولارين قبل أسابيع.

في سياق متصل، استقر الذهب قرب مستوياته القياسية، مدفوعًا بتزايد الطلب من البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي قد تمهد لتغييرات في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر الذهب نحو 3,635 دولارًا للأونصة، بعد أن تجاوز 3,674 دولارًا في جلسة الثلاثاء. وجاء هذا الاستقرار وسط إشارات بتباطؤ في سوق العمل الأميركي، واحتمال خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الضربة الإسرائيلية في الدوحة، وتهديدات ترمب الاقتصادية ضد الصين والهند، دعمتا جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أن تصاعد الضغوط السياسية من ترمب على الفيدرالي – في ظل محاولته عزل عضوته ليزا كوك – أضافت المزيد من الغموض للأسواق النقدية.

وتزامن ذلك مع مواصلة البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، بما في ذلك الصين والهند والتشيك، ما عزز من دعم المعدن الأصفر في ظل أجواء عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.