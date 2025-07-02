وسط توترات نووية وتوقعات قرارات أوبك.. أسعار النفط والعملات والأسواق المالية ترتفع

شهدت أسواق النفط والسلع والعملات اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً وسط توترات الملف النووي الإيراني وتوقعات صدور قرارات جديدة من منظمة أوبك+.

وارتفع خام برنت إلى 67.73 دولار للبرميل بزيادة قدرها 0.92%، فيما سجل خام مربان 68.75 دولار، والنفط الأميركي الخفيف 65.97 دولار. كما شهدت المعادن الثمينة صعوداً، حيث قفزت أسعار البلاديوم والبلاتين بنسب بلغت 5.05% و3.85% على التوالي، بينما ارتفع الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.08%.

وعلى صعيد العملات، استقر الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي عند 3.6729، مع تسجيل بعض التغيرات البسيطة في أسعار الصرف مقابل العملات الإقليمية والعالمية، مثل ارتفاع طفيف مقابل الريال القطري بنسبة 0.16% واليورو 0.24%.

وفي الأسواق المالية، أغلقت سوق أبوظبي على انخفاض طفيف بنسبة 0.09% عند مستوى 9919 نقطة، في حين ارتفعت مؤشرات سوق دبي المالي بنسبة 0.41%، أما السوق السعودي، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07%.

من جهة أخرى، حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي على تثبيت سعر الفائدة عند 2%، في ظل تحديات اقتصادية عالمية.

وفي تطورات أخرى، تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر خط “ترك ستريم” إلى أوروبا خلال شهر يونيو، مما زاد من حالة التوتر في أسواق الطاقة.