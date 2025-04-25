وسط توقعات بزلزال أقوى.. استمرار الهزّات الارتدادية في إسطنبول

تواصلت الهزات الارتدادية في مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة، بعد يومين من تعرض المدينة لزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن إصابة نحو 200 شخص، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “إنه تم تسجيل سلسلة من الهزات التي بلغت شدتها 4.5 درجة صباح اليوم خارج إسطنبول مباشرة”.

وفي ظل هذه المخاوف، “اختار العديد من سكان المدينة قضاء ليلتهم في الأماكن المفتوحة، وسط تحذيرات من احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة”، وتوقع خبراء أن “يكون الزلزال المقبل بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، مع الإشارة إلى أن إسطنبول تقع قرب خط صدع كبير يعبر بحر مرمرة”.

وتُظهر البيانات أن “نحو خمسة ملايين من سكان إسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، يعيشون في مناطق معرضة للخطر”، وكان الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في فبراير 2023 بقوة 7.8 درجة قد “أسفر عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص وتسبب في دمار واسع”.

هذا، وقد أعاد الزلزال الأخير إلى الأذهان ذكرى الزلزال المدمر الذي وقع في عام 1999 بالقرب من إسطنبول، وأسفر عن مقتل 17 ألف شخص، ما يزيد من قلق السكان في المدينة من تكرار مثل هذه الكوارث.