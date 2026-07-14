وسط جاهزية كاملة.. انطلاق انتخابات «النقابات الفرعية للمعلمين» في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين في مراكز الاقتراع المعتمدة بالمكاتب والمراقبات التعليمية المستهدفة، وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية أن مراكز الاقتراع استقبلت الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع، وسط جاهزية كاملة للجان الانتخابية والفرق الفنية واللوجستية المكلفة بالإشراف على سير العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن الفرق المختصة باشرت مهامها بهدف ضمان انسيابية الإجراءات الانتخابية، وتوفير الظروف المناسبة أمام المعلمين والمعلمات لممارسة حقهم في التصويت وفق الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضافت أن جميع الترتيبات الإدارية والفنية والأمنية استُكملت قبل افتتاح مراكز الاقتراع، بما يضمن تنفيذ الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية والحياد، وتعزيز ثقة الناخبين في سلامة الإجراءات المتبعة.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المسجلين في سجل الناخبين، ممن يحق لهم المشاركة، إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم والإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة تمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا الاستحقاق النقابي.

وأشارت المفوضية إلى أن اختيار ممثلي النقابات الفرعية يهدف إلى التعبير عن تطلعات الأسرة التعليمية والمساهمة في تطوير العمل النقابي داخل قطاع التعليم.

وفي تحديث لاحق، أكدت المفوضية استمرار عملية الاقتراع في انتخابات النقابات الفرعية للمعلمين، مشيرة إلى تواصل توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع المعتمدة للإدلاء بأصواتهم وسط انتظام في سير العملية الانتخابية.

ودعت المفوضية الناخبين المسجلين إلى الاستفادة من الوقت المتبقي والتوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم قبل انتهاء الفترة المحددة للتصويت.