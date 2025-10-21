وسط خلافات حول حرب أوكرانيا.. تأجيل لقاء ترامب وبوتين في بودابست

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان من المزمع عقده في بودابست، “يتعثر”، دون توضيح أسباب واضحة للتأجيل.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيسان إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال اجتماع رفيع المستوى يجمع مستشاري البلدين الأسبوع المقبل، وفق تصريحات سابقة لترامب عقب مكالمة هاتفية جمعته ببوتين.

وفي تطور مرتبط، تم تعليق اللقاء المنتظر بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي كان سيشكل مقدمة تمهيدية للقمة الرئاسية.

وأشارت مصادر لـ”سي إن إن” إلى وجود “توقعات متباينة” بين الجانبين بشأن فرص إنهاء الحرب الأوكرانية، ما أسهم في تأجيل اللقاء.

وكان روبيو ولافروف قد أجريا مكالمة هاتفية الإثنين، ناقشا خلالها “الخطوات التالية” عقب الاتصال بين ترامب وبوتين.

وأكد روبيو في بيان لوزارة الخارجية الأميركية على “أهمية اللقاءات المقبلة كفرصة للتعاون بين واشنطن وموسكو للتوصل إلى حل دائم للحرب، وفق رؤية ترامب”.

من جهته، وصف الكرملين المكالمة بأنها “نقاش بنّاء” تطرق إلى خطوات عملية لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاتصال الأخير بين الزعيمين.

وأفاد مصدر مطلع بأن الجانب الأميركي لا يرى حتى الآن ما يكفي من التقدم في الموقف الروسي لوقف الحرب، ما يجعل من غير المرجح أن يوصي روبيو بعقد قمة ترامب وبوتين في الوقت الراهن.

يشار إلى أن آخر لقاء مباشر بين الزعيمين عقد قبل أكثر من شهرين في ولاية ألاسكا الأميركية، واستمر لثلاث ساعات دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم إشادة الجانبين بما تم تحقيقه.

منذ ذلك الحين، دعا ترامب علناً إلى وقف فوري للحرب، قائلاً: “عليك أن تتوقف عند خط المعركة، وإلا فسيكون من المستحيل فهم الصراع أو حله”.

واشنطن تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ثون، أن الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على روسيا، رغم أنه لا يزال يُعد “أداة ضغط” بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تصريح للصحفيين يوم الاثنين، قال ثون: “مشروع قانون العقوبات هو أداة يمكن أن يستخدمها الرئيس للضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكننا، على الأقل في الوقت الراهن، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت”.

وأشار إلى أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذا الملف بالتنسيق مع البيت الأبيض، في ظل تصاعد التوترات حول الأزمة الأوكرانية، ووسط جهود دبلوماسية لإيجاد تسوية سياسية.

وجاء هذا الموقف بعد تصريحات سابقة لترامب، أكد فيها أن “الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا”، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي الثامنة منذ بدء ولايته الثانية.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن العقوبات المفروضة على موسكو كلّفت الولايات المتحدة مليارات الدولارات، مشيراً إلى أنه يفضل تأجيل فرض قيود إضافية على أمل التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وكانت موسكو قد أعربت مراراً عن رفضها للضغوط الغربية، مؤكدة أن العقوبات لم تُجدِ نفعاً، فيما بدأت بعض الدول الغربية نفسها بالتشكيك في فاعليتها، مع بروز دعوات لتعديل أو تعليق بعض التدابير الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.