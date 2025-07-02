وسط دعم دولي فني ولوجستي.. المفوضية ترسم خارطة الطريق للانتخابات المقبلة

شهد المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعًا تشاوريًا موسعًا جمع مجلس المفوضية بممثلي مشروع دعم الانتخابات، وذلك بحضور رئيس وأعضاء المجلس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي دول ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وقطر، بصفتها دولًا مانحة عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

استعرض الاجتماع آليات دعم العمليات الانتخابية، والخطط التنفيذية التي أعدّتها المفوضية، والموارد المطلوبة لتنفيذها، كما تطرّق المشاركون إلى مراجعة خطط المشروع، وتقييم الأداء في النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مناقشة آخر الترتيبات المتعلقة بمرحلة الاقتراع، ومدى استعداد المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وعبّر المجتمعون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، والمقررة في النصف الأول من أغسطس المقبل، مؤكدين دعمهم الكامل لضمان مشاركة فاعلة للناخبين، وتوفير بيئة انتخابية مهنية وآمنة.

ويُعد مشروع دعم الانتخابات، الذي يُشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة تهدف إلى رفع جاهزية المفوضية، وتعزيز قدراتها الفنية، بما يضمن أداءها وفق المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق عملية انتخابية شفافة وشاملة في ليبيا.