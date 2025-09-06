وسط دعوات دولية عاجلة للإغاثة.. إدارة «ترامب» تتجاهل كارثة الزلزال في أفغانستان

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مساعدات حتى الآن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وترك عشرات الآلاف بلا مأوى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتخذ أي خطوة للسماح بتقديم مساعدات طارئة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك نية لتقديم دعم في المستقبل القريب.

ويعكس هذا التردد سياسة ترامب التي اتسمت بخفض كبير في المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أنهت أعمالها رسمياً الأسبوع الماضي.

وأكدت الخارجية الأمريكية تعازيها لأفغانستان عبر منشور على منصة “إكس”، لكنها لم تصدر الإعلان الرسمي عن وجود حاجة إنسانية عاجلة، وهو الإجراء المعتاد في حالات الكوارث والذي عادة يصدر خلال 24 ساعة.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الخارجية درسوا توصيات لتقديم مساعدات طارئة، وناقش البيت الأبيض الأمر أيضاً، لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف المساعدات لكابل بسبب مخاوف من وصول الدعم إلى نظام طالبان، وعندما سُئل متحدث باسم الوزارة عن أي مساعدات محتملة، قال: “ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي”.

في المقابل، أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات دولية نداءات عاجلة لجمع مساعدات مالية وطبية، وسط نقص حاد في الموارد الصحية وتدمير واسع للبنية التحتية، مع دعوات لتدخل دولي عاجل لدعم الناجين في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية في أفغانستان.

يذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات، أعقبه هزات ارتدادية قوية يومي الخميس والجمعة، ما زاد من حجم الكارثة، وجعل التدخل الدولي أمراً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة السكان المتضررين.