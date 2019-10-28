وسط دعوات للإضراب العام.. المتظاهرون في لبنان يقطعون الطرقات بالسيارات

تظاهر المحتجون في لبنان اليوم الاثنين وعادوا لقطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية، وسط دعوات للإضراب العام وشل البلاد لليوم الثاني عشر على التوالي.

حيث اعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طريق الجنوب باتجاه بيروت مقطوع، لافتة إلى سقوط 3 جرحى خلال عملية كر وفر بين المحتجين والجيش اللبناني عند حاجز الأولي على مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان، وتمكن الجيش من إعادة فتح الطريق.

كما ذكرت الوكالة أن طريق بشارة الخوري وجسر الرينغ في بيروت مقطوعتان، وأوتوستراد المتن الساحلي مقطوع، وأتوستراد جل الديب المتن مغلق بالسيارات، وأتوستراد الزوق مقطوع بالاتجاهين، وطريق بيروت طرابلس وطرقات طرابلس الداخلية مقطوعة.

ولا زالت بعض المدن في البقاع الأوسط، لاسيما في زحلة والفرزل، تشهد قطع الطرقات، وأفادت الوكالة الوطنية بأن طرق مدينة بعلبك، وهي معقل حزب الله، مفتوحة ومعظم المدارس الخاصة فتحت أبوابها واستأنفت التدريس.

هذا وكان من المقرر البدء فجر الأحد بتنفيذ خطة عسكرية أمنية لفتح الشوارع الرئيسة في البلاد، لكن تم تأجيل الخطة لمدة 24 ساعة بسبب تعقيدات برزت في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أن القيادات العسكرية والأمنية تقاسمت المهمات والمناطق، سعياً إلى ترتيب الأجواء التي تسمح باستعادة الحركة الطبيعية من دون حصول أي صدام مع المتظاهرين.