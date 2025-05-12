وسط غضب ديمقراطي.. ترامب يدافع عن مسألة الطائرة القطرية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مسألة الطائرة القطرية التي ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الدوحة قررت “إهداءها” إلى الولايات المتحدة لاستخدامها كطائرة رئاسية، في وقت طالب فيه عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق في القضية.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “كون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستحصل على طائرة بوينغ 747 لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاماً، وبدون أي مقابل، هو أمر يزعج الديمقراطيين الذين يصرون على دفع أموال باهظة مقابل الطائرة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن ترامب يستعد لقبول طائرة بوينغ 747-8 عملاقة وفاخرة من قطر خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تُستخدم مؤقتاً كطائرة رئاسية جديدة، ووفقاً للمصادر، ستتحول الطائرة إلى “إير فورس وان” حتى مغادرة ترامب للمنصب في يناير 2029، قبل أن تُنقل ملكيتها إلى مؤسسة مكتبة ترمب الرئاسية.

في المقابل، قال مسؤول قطري إن التقارير التي تحدثت عن أن الطائرة ستكون “هدية” غير دقيقة، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال قيد المراجعة بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية. وأوضح أن النقل المحتمل للطائرة لاستخدامها كطائرة رئاسية مؤقتة لم يُتخذ فيه قرار نهائي.

من جانب آخر، طالب النائب الديمقراطي ريتشي توريس بفتح تحقيق في هذه القضية، حيث وجه خطاباً إلى مكتب المحاسبة الحكومي والمفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب أخلاقيات الوظيفة العامة، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار ستكون أغلى هدية تقدمها حكومة أجنبية لرئيس أمريكي، وعبّر ترامب عن استيائه من هذا الطلب، مؤكداً أن العملية ستكون علنية وشفافة.

وأكد البيت الأبيض أن أي هدية مقدمة من حكومة أجنبية يتم قبولها دائماً وفقاً للقوانين المعمول بها، مشيراً إلى التزام إدارة ترمب بالشفافية،ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن تحليل قانوني أجرته وزارة العدل الأمريكية ومكتب مستشار البيت الأبيض أكد قانونية قبول الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول “إير فورس وان” الحالي يتضمن طائرتين قديمتين من طراز بوينغ 747-200، ويُتوقع أن تكون الطائرات الجديدة جاهزة في عام 2027 بعد تأخيرات في تنفيذ العقد مع شركة “بوينغ” لاستبدال الطائرات القديمة.