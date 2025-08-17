وسط غضب شعبي من سياسات ترامب.. مئات الجنود ينتشرون بالعاصمة الأمريكية

أعلن حكام ثلاث ولايات أمريكية، السبت، عن إرسال قوات من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، تلبية لأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر تعزيزات أمنية إضافية.

وأكد حاكم ولاية ويست فرجينيا، باتريك موريسي، أن 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني سيُرسلون للمساعدة في استعادة “النظافة والسلامة” بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية.

وفي ساوث كارولينا، أعلن الحاكم هنري ماكماستر عبر منصة “إكس” موافقته على نشر 200 عنصر دعمًا لـ”مهمة استعادة القانون والنظام” بالعاصمة.

كما أذن حاكم أوهايو، مايك ديواين، بإرسال 150 جنديًا لتأمين الدوريات وتوفير حماية إضافية، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.

وتزامناً مع هذا التصعيد الأمني، شهدت منطقة Dupont Circle في واشنطن احتجاجات واسعة السبت رفضاً لتدخل ترمب في شؤون العاصمة، حيث تظاهر المئات ومسيرة توجهت نحو البيت الأبيض الذي يبعد نحو 2.5 كيلومتر، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للاستيلاء الفاشي على العاصمة”، كما حمل آخرون شعارات مثل “لا للاحتلال العسكري”، معبرين عن رفضهم للخطوات الأمنية المتشددة.

وقالت مورجان تايلور، إحدى منظمي الاحتجاجات، إن الهدف من هذا التحرك هو إثارة غضب شعبي كافٍ لدفع الإدارة إلى التراجع عن أجندتها المتعلقة بقضايا الجريمة والهجرة.

وأضافت: “الطقس حار، لكنني سعيدة بوجودي هنا. من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الناس”، وتابعت: “لا أصدق أن ما يحدث الآن يحدث في هذا البلد وفي هذا التوقيت”.

من جهتها، وجهت عمدة واشنطن الديمقراطية، موريل باوزر، رسالة إلى سكان العاصمة أكدت فيها أن “نظام الحكم الذاتي المحدود في العاصمة لم يواجه اختباراً مثل هذا من قبل”، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه المدينة في ظل التدخل الفيدرالي.

وفي سياق متصل، تجمع مئات الأميركيين السبت في مظاهرات أخرى تحت شعار “Fight the Trump Takeover” (حارب استيلاء ترامب)، اعتراضاً على محاولات إدارة ترمب إعادة رسم خرائط الكونغرس قبل انتخابات 2026، معتبرين أن هذه الخطوات تهدد الديمقراطية الأميركية.

وقد أثارت هذه الاحتجاجات مخاوف متزايدة من تجاوزات ترمب واستخدامه ملف الجريمة كذريعة لتعزيز سيطرته على العاصمة، بينما كان ترامب نفسه يتواجد في نادي الجولف الخاص به في فيرجينيا عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت بألاسكا الجمعة.