وسط قلق أوروبي.. الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية على معظم صادرات الاتحاد

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن بالفعل رسوماً جمركية على ما يقارب 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 380 مليار يورو سنوياً. جاء ذلك في تصريحات لمفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وأفاد شيفتشوفيتش أن الولايات المتحدة، رغم تصريحاتها بشأن “التجميد” المؤقت، قد استمرت في فرض تعريفات جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي. ورغم خفض التعريفات بشكل مؤقت من 20% إلى 10%، فإن نسبة الرسوم التي تتراوح بين 10% و25% تغطي شريحة واسعة من السلع الأوروبية، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن النادرة.

وأشار شيفتشوفيتش إلى أن واشنطن تستعد لتوسيع قائمة الرسوم الجمركية لتشمل ما يصل إلى 97% من صادرات الاتحاد الأوروبي، إذا أسفرت التحقيقات الأمريكية الحالية في مكافحة الإغراق عن فرض رسوم إضافية على السلع الأوروبية. تشمل هذه التحقيقات السلع الاستراتيجية مثل الأدوية، المعادن الأرضية النادرة، وأشباه الموصلات.

الخطوات الأمريكية تثير قلقاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي، حيث يطالب المسؤولون الأوروبيون بضرورة العودة إلى المفاوضات لتخفيف الأعباء التجارية على الطرفين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة.

ويعد هذا التصعيد في الرسوم الجمركية خطوة أخرى في سلسلة من النزاعات التجارية بين الجانبين، حيث تواجه أوروبا تحديات متزايدة في مواجهة السياسة التجارية الأمريكية في ظل الإدارة الحالية.