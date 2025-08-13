وسط لعبة العقوبات والفائدة.. النفط في دائرة الترقب والذهب يحافظ على بريقه

استقرت أسعار النفط في تداولات متذبذبة، مع مراقبة المستثمرين عن كثب للقمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تؤثر على مستقبل العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الروسي، العضو في تحالف “أوبك+”. حيث تداول خام “برنت” فوق 66 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام “غرب تكساس” عند حوالي 63 دولارًا، بعد انخفاض طفيف في الجلسة السابقة بنسبة 0.8%.

وتجري في الوقت ذاته محادثات على مستوى وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف للتحضير للقمة، وسط توقعات متباينة حول فرص التوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا.

ويشير المحللون إلى أن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في السوق، في وقت رفعت وزارة الطاقة الأميركية توقعاتها لفائض المعروض العالمي هذا العام إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، وسط احتمالات لتشكل فائض ضغط على الأسعار.

في المقابل، حافظ الذهب على مكاسبه المحدودة مع صدور بيانات تضخم أميركية متوافقة مع التوقعات، مما عزز التوقعات بخفض محتمل في سعر الفائدة الشهر المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. واستقر الذهب الفوري قرب 3,350 دولارًا للأونصة، بينما تداولت عقود الذهب الآجلة في نيويورك عند مستويات قريبة من 3,400 دولار للأونصة.

ويظل المتعاملون في الأسواق يقظين بشأن قرار محتمل يتعلق بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب الأميركية، بعد تضارب تصريحات بين إدارة ترمب وإعلان وكالة الجمارك وحماية الحدود، ما يضيف حالة من الترقب على أسعار المعدن النفيس.

وتشهد أسواق الذهب مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع الذهب بنحو 28% منذ بداية العام، مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط توترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة، إلى جانب مشتريات من البنوك المركزية.