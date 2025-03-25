وسط استمرار مخاوف «الرسوم الجمركية».. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، “مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلنت على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي”.

ووفق وكالة رويترز، “ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت”، بسنت واحد فقط لتصل إلى 73.01 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنفس النسبة إلى 69.10 دولار للبرميل”.

و أضافت الوكالة، “صعد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا”.

ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين في معهد “إن إل آي” للأبحاث تسويوشي أوينو قوله: “يخشى المستثمرون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتنوعة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني يدعم الأسعار”.

وأضاف الخبير: “نتوقع أن يظل سعر خام غرب “تكساس الوسيط” عند 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة”.

يشار إلى أن “الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات جديدة تهدف إلى ضرب صادرات النفط الإيرانية”.

بدورها، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، “مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل”.

وبحسب ما أظهرت التداولات، “ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.19% إلى 3049.70 دولار للأونصة”، وفق ما نقلت وكالة رويترز، وأضافت ،”صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3016.50 دولار للأونصة”.

وقال استراتيجي السوق “في آي جي” ييب جون رونغ: “لا يزال هناك عدم يقين بشأن مدى ونطاق الرسوم الجمركية المتبادلة القادمة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. يواصل الذهب العثور على بعض الدعم كتحوط ضد المفاجآت المحتملة”.