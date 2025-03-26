أسعار «النفط والذهب» تواصل تحليقها.. كم بلغت في تداولات اليوم؟

ارتفعت أسعار النفط والذهب، اليوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ومخاوف بشأن إمدادات الخام مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية.

وبحسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.33% إلى 69.23 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.31% إلى 73.25 دولار للبرميل. وسجل كلا العقدين أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة”.

ووفقا للوكالة،” كتبت “بريانكا ساشديفا” المحللة البارزة للسوق في “فيليب نوفا” في تعليق اليوم الأربعاء: “تحافظ أسعار النفط الخام على منحى صعودي بعد العقوبات التي فرضها ترامب على النفط الفنزويلي، مما يثير المخاوف حول العرض”.

بدورها، أشارت رويترز، “إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على أمر تنفيذي يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا”، ويمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا، وتعد الصين، المستهدفة بالفعل بالرسوم الجمركية الأمريكية، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي”.

إلى ذلك، “صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل”.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن “العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex)، ارتفعت بنسبة 0.09% إلى 3056.90 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3025.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات”.

وأضافت، “عند التسوية أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% إلى 3025.90 دولار للأونصة”.