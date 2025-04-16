وسط مخاوف تأثير الحرب التجارية على الطلب العالمي.. أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، “حيث تواصل الأسواق تقييم التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة”.

ووفقاً لوكالة رويترز، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 1.14% إلى 60.63 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.07% لتصل إلى 63.98 دولار للبرميل”.

واضافت: “جاء هذا الانخفاض بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام”، مشيرة إلى أن “الطلب العالمي على الخام سينمو بأبطأ وتيرة خلال خمسة سنوات”.

وفي تعليقه على الوضع، قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في “آي جي”: “من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يعرض الطلب على النفط للخطر”.

وأضاف أن “الاتجاه النزولي لأسعار النفط ما يزال قائمًا، محذرًا من أن التفاؤل الأولي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية قد يتلاشى، وقد تؤدي الرياح المعاكسة في البيانات الاقتصادية القادمة إلى إعادة الأسواق إلى واقع اقتصادي أكثر تحديًا”.

إلى ذلك، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة”.

ووفق المعلومات، “وقع ترامب، أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962”.

وقال ترامب، في الأمر إن “اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن “يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة”، وطلب الأمر من “لوتنيك”، أن “يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية”.

يذكر أن الأمر، “هذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس”.

في السياق، قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن “الاستخدام “الغاشم” للقوة لن يجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، وذلك في أعقاب اتهامات واشنطن للصين بالعدوان وتقارير عن زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي في عام 2026″.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ: “ميزانية الدفاع الباهظة كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الحربية للجانب الأمريكي وإيمانه بمبدأ القوة تصنع الحق”.