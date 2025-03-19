وسط مخاوف من عرقلة «بودابست»..  دعوات لتسريع انضمام كييف إلى «الاتحاد الأوروبي»

قالت صحيفة “بوليتيكو”، “إن دول الشمال الأوروبي والبلطيق دعت لوضع خطة واضحة، لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وسط خلافات ومخاوف من هنغاريا التي تعرقل ذلك”.

وبحسب الصحيفة: “دعا كبار الدبلوماسيين من السويد وفنلندا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا بروكسل إلى إعداد “مقترحات ملموسة حول كيفية المضي قدما بشكل حاسم في عملية انضمام أوكرانيا”.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن “القضايا الثنائية التي تتعارض مع المصالح الاستراتيجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي استخدامها لعرقلة التقدم، بل ينبغي حلها من خلال الحوار بحسن نية مع كييف “وسط مخاوف في الاتحاد من هنغاريا التي “تسعى إلى تقويض فرص كييف” في الانضمام”.

وفي وقت سابق، صرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري، يانوس بوكا، “بأن بودابست، لن تدعم الوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي 20 و21 مارس الجاري إذا كانت تطرح، كما في المسودة، عن تسريع تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي”.

وكان وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري، بيتر زيجارتو، صرح في وقت سابق بأن “البلاد لن توافق على أي خطوات نحو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى تتم استعادة حقوق المجتمع الوطني لهنعاريا في منطقة ترانسكارباتيا”.

وفي يونيو 2022، “منح الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا ومولدوفا، وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع عدة شروط صارمة لبدء مفاوضات الانضمام رسميا، وأصبحت تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1999، ومقدونيا الشمالية منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012. وكانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، وهي عملية استغرقت 10 سنوات”.