وسط مخاوف من فائض المعروض وضعف الطلب.. أسعار النفط تواصل التراجع

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مواصلة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض وضعف الطلب الأميركي، على الرغم من القلق المستمر إزاء اضطرابات الإمدادات نتيجة الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.83% إلى 65.82 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً أو 0.91% إلى 61.80 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز، ومع ذلك، يتجه كلا الخامين نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% لخام برنت، و0.5% للخام الأميركي.

وأوضحت كبيرة محللي السوق في شركة “فيليب نوفا” بريانكا ساشديفا أن “معركة التضخم في الولايات المتحدة لم تنته بعد، مما يضعف آفاق الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم”.

وأضافت أن “حتى الاضطرابات الجيوسياسية لا تدعم الأسعار، إذ تشير الأساسيات إلى فائض في المعروض وضعف في الطلب”.

هذا وتعززت المخاوف بشأن ضعف الطلب بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس بأعلى وتيرة منذ سبعة أشهر، وزيادة الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة، ما يزيد من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القريب.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما قد يعزز الطلب على النفط مستقبلاً، لكن الأسواق ما زالت متأثرة بالمعروض الفائض حالياً.

وشهدت الأسعار صعوداً مؤقتاً في وقت سابق من الأسبوع الحالي بنحو 2% بسبب المخاوف من اضطرابات محتملة في الإنتاج أو التجارة، لكن المؤشرات بدأت بالانخفاض أمس الخميس، مما أدى إلى تبديد تلك المكاسب.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إلى أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع هذا العام نتيجة زيادات الإنتاج المخطط لها من أعضاء تحالف أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، وفي السياق نفسه، قرر تحالف أوبك+ الأحد الماضي زيادة حصص الإنتاج اعتباراً من أكتوبر، فيما تسعى السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وأفادت مصادر تجارية بأن صادرات السعودية من النفط إلى الصين سترتفع لتصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة مقارنة بـ1.43 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وفي روسيا، سجلت عائدات النفط الخام والمنتجات النفطية في أغسطس 2024 أحد أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع في أوكرانيا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 3.9 مليون برميل، لتصل إلى 424.6 مليون برميل، ما يضيف ضغطاً على الأسعار في ظل فائض المعروض الحالي.