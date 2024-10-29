وسط مقاطعة من النجوم.. رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2024 للمرة الأولى

شهدت النسخة الـ68 من حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 والتي أقيمت في مسرح شاتليه في باريس أمس الاثنين مقاطعة عدد كبير من نجوم كرة القدم.

وأقيم حفل الكرة الذهبية هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس وقرر نادي ريال مدريد في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بجائزة أفضل لاعب.

ونتيجة لذلك شهد الحفل غياب عدد كبير من النجوم على رأسهم فينيسيوس جونيور وبيلينغهام وداني كارفخال فضلا عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد خلو اسمه من الثلاثة الأوائل ورفض الحضور إلى الحفل.

وللمرة الأولى منذ أمد بعيد غاب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة.

وتوج الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ليصبح بذلك ثالث لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يفوز بالجائزة منذ عام 2008، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لم يدخل فيها ميسي ورونالدو القائمة النهائية للمرشحين والمكونة من 30 لاعبا.

وفي آخر 15 عاما من حفل “البالون دور” لم تغب الجائزة عن ميسي ورونالدو إلا مرتين الأولى كانت لصالح الكرواتي لوكا مودريتش في عام 2018.

أما الثانية فكانت لصالح الفرنسي كريم بنزيما في العام 2022.

The 2024 Men's Ballon d'Or Rodri leaving the ceremony, all smile 😄#ballondor pic.twitter.com/rVafcJFxwI — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024