وسط هيمنة إنكليزية واضحة.. ريال مدريد يتصدر قمة أندية العالم

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم، حيث بلغت قيمته الإجمالية 6.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شبكة CNBC يوم الاثنين.

وبذلك، يواصل ريال مدريد تأكيد مكانته كأحد أكبر الأندية الرياضية في العالم من حيث القوة الاقتصادية والتجارية. وتعود هذه القيمة العالية إلى مزيج من النجاحات الرياضية المستمرة، التوسع العالمي للنادي، بالإضافة إلى قوة علامته التجارية التي تُعد من الأبرز في تاريخ الرياضة.

بعد ريال مدريد، جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي القوي للنادي الذي يُعد واحدًا من أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم.

أما المركز الثالث فكان من نصيب برشلونة الإسباني، الذي بلغ قيمته 5.65 مليار دولار، ليكمل الثنائي الإسباني المهيمن على القمة.

وتواصل الأندية الإنجليزية هيمنتها على القائمة، حيث جاء ليفربول في المركز الرابع بقيمة 5.4 مليار دولار، بينما حل مانشستر سيتي في المركز الخامس بقيمة 5.2 مليار دولار.

بجانب ريال مدريد وبرشلونة، كان هناك تواجد آخر للأندية الإسبانية في التصنيف، حيث احتل أتلتيكو مدريد المركز 12 عالميًا بقيمة سوقية 2.1 مليار دولار.

اللافت في هذا التقرير هو الهيمنة الواضحة للأندية الإنجليزية، حيث ضمت القائمة 11 ناديا من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن أول 25 ناديًا في العالم، وتبرز هذه الهيمنة في ظل الأموال الضخمة التي يتلقاها الدوري الإنجليزي من حقوق البث التلفزيوني، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في الأندية.

يعكس تصدر ريال مدريد للقائمة المكانة الاستثنائية التي يحتلها على الصعيدين الرياضي والتجاري، ورغم وجود أندية قوية من مختلف أنحاء العالم، تظل الأندية الإنجليزية تهيمن بشكل واضح على القمة، مما يبرز تزايد تأثير الدوري الإنجليزي الممتاز على الساحة العالمية لكرة القدم.