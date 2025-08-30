وسم «ترامب ميت» يتصدر منصات التواصل.. غموض حول صحة الرئيس الأمريكي

تصدر وسم “ترامب-ميت” منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد تداول إشاعات حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط غيابه المفاجئ عن الإعلام، وتزايد التكهنات بشأن وضعه الصحي.

وبدأت هذه التكهنات تتصاعد بعد انقطاعه عن الظهور الإعلامي لفترة طويلة، في وقت كان فيه نائبه جي دي فانس قد صرح باستعداده لتولي مهام الرئاسة في حال حدوث أي مكروه للرئيس.

تساؤلات حول غياب ترامب المفاجئ

وبدأت موجة الشائعات مع غياب ترامب عن أي ظهور علني لمدة ثلاثة أيام متتالية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في وسائل الإعلام وداخل دوائر التواصل الاجتماعي. جاءت هذه الإشاعات وسط عطل غير مفسر في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، حيث ظهرت رسالة غير معتادة على الشاشة تقول: “ترقبونا – سنعود مباشرة قريبا”.

كما تزامن هذا الحدث مع تداول صور قديمة لترامب تظهر وجود بقع غريبة على يده، وهو ما قوبل بتكهنات مشككة بأن حالته الصحية قد تكون متدهورة.

البحث عن مؤشرات غريبة

انتشر العديد من المشاركات التي تساءلت عن حقيقة الوضع الصحي لترامب، حيث ربط بعض المستخدمين بين ظهور بقع على يده، والتي ذكّرتهم ببقع مماثلة ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول حالته الصحية، وتزايدت التكهنات أيضًا بعد رصد زيادات غير عادية في طلبات البيتزا قرب البيت الأبيض، حيث ارتفعت النسبة بشكل لافت بلغ 476%، مما فسره البعض كدليل على حالة طوارئ داخلية.

تصريحات جي دي فانس

في نفس الوقت، صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن استعداده لتولي منصب الرئيس في حال حدوث “مكروه” للرئيس ترامب.

وقال فانس في مقابلة تلفزيونية: “أنا واثق جدًا من أن الرئيس ترامب يتمتع بصحة جيدة، وأنه سيكمل ما تبقى من ولايته”، ولكن تصريحاته هذه لم تزد الوضع إلا غموضًا، حيث اعتبرها البعض بمثابة تلميح غير مباشر حول وضع ترامب.