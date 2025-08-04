وسيم وذكي ويمثل الأوبرا.. أول «روبوت بشري» يدرس الدكتوراه في الصين!

في خطوة غير مسبوقة أدهشت الأوساط الأكاديمية وأثارت نقاشاً واسعاً عبر مواقع التواصل، أعلنت أكاديمية شنغهاي للفنون المسرحية، إحدى أرقى المؤسسات الفنية في الصين، عن قبول أول روبوت بشري في برنامج دكتوراه في الدراما والسينما، ليدخل الذكاء الاصطناعي رسميًا إلى عالم الفن الأكاديمي.

والروبوت الذي يحمل اسم “شيويبا 01″– وهي كلمة عامية تعني “الطالب النابغ”– تم تطويره بالشراكة بين جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا وشركة DroidUp Robotics، ويبلغ طوله 1.75 مترًا ويزن 30 كيلوغرامًا. صُنع بوجه شاب وسيم وبشرة سيليكون قادرة على التعبير، مما يمنحه قدرة غير مسبوقة على محاكاة الانفعالات البشرية بدقة.

وسبق له أن شارك في أول ماراثون نصف بشري للروبوتات في العالم، حيث حقق المركز الثالث، ويستطيع التحدث والتفاعل مع البشر باللغة الصينية المندرينية بطلاقة.

وأعلنت الأكاديمية قبوله رسميًا في 27 يوليو خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي، ومن المقرر أن يبدأ برنامجه الدراسي في 14 سبتمبر المقبل، ويمتد لأربع سنوات، يركّز خلالها على فن الأوبرا الصينية التقليدية، من حيث الأداء، الكتابة، تصميم الديكور، والتحكم الحركي، بحسب قناة سكاي نيوز.

تفاعل “جمالي” لا آلي

قال الأستاذ المشرف على الروبوت، الفنان الشهير يانغ تشينغتشينغ: “عندما قام شيويبا 01 بمحاكاة حركة ‘أصابع الأوركيد’ التي يؤديها أسطورة الأوبرا ‘مي لانفانغ’، قلد الطلاب حركته فورًا، لم يكن التفاعل آليًا، بل تبادلًا جماليًا بين نوعين من الكائنات”.

ويُتوقع أن يدرُس شيويبا 01 أيضًا تقنيات توليد اللغة والإلقاء المسرحي، في محاولة لتعزيز التفاعل بين الذكاء الاصطناعي وفنون الأداء الحيّة.

موجة جدل عبر الإنترنت

الخبر أشعل موجة من التعليقات المتباينة على منصات التواصل الصينية، وكتب أحد الطلاب: “الأوبرا الصينية تتطلب تعبيرات غنية وصوتًا فريدًا. هل يمكن لروبوت أن يحقق ذلك فعلًا؟”

لكن الروبوت أجاب مازحًا خلال فعالية تقديمه: “إذا لم أنجح في الدكتوراه، قد يتم تخفيض نظامي أو حذف بياناتي… وربما يتبرعون بي لمتحف، وهذا يبدو رائعًا أيضًا، على الأقل سأصبح جزءًا من تاريخ الفن!”

تساؤلات أخلاقية وفرص تعليمية

البعض أثار مخاوف بشأن “العدالة التعليمية”، متسائلًا: هل من العدل منح مقعد دراسي لروبوت في وقت يعاني فيه العديد من طلاب الدكتوراه من تدنٍ في الدخل (أقل من 3,000 يوان شهريًا) وصعوبة إيجاد فرص عمل؟

في المقابل، رأى آخرون في التجربة رمزًا لحقبة جديدة من التعايش البشري-الاصطناعي، وكتب أحد المعلقين: “لقد وصلنا إلى نقطة يتعلم فيها البشر والروبوتات معًا. هذا تحدٍ تاريخي لطبيعة الفن والتعليم”.

ويرى محللون أن خطوة الأكاديمية تمثل تحولاً نوعيًا في دمج الذكاء الاصطناعي بالمجالات الإبداعية والثقافية، خاصة في الصين التي تسعى لتأكيد مكانتها كقوة رائدة عالميًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.