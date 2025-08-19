وصلت إلى 666 ألف برميل.. ليبيا تسجّل زيادة في «طاقة التكرير» بمقدار 32 ألف برميل يومياً

استمر الخط التصاعدي لطاقة تكرير النفط في دول منظمة أوبك على مدى خمس سنوات، مع توسعها في بناء مصافٍ جديدة أو تطوير القدرة القائمة، بحسب أحدث الإحصاءات السنوية الصادرة عن المنظمة.

وأشارت البيانات إلى أن القدرة التكريرية لدول أوبك ارتفعت بنسبة 18.5%، أي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024. أما في عام 2024 فقط، فقد سجلت قدرة التكرير ارتفاعًا بنسبة 0.5%، أو بمقدار 71 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 14.14 مليون برميل يوميًا.

كما ارتفعت حصة الدول الـ12 الأعضاء من إجمالي القدرة التكريرية العالمية من 11.8% في 2020 إلى 13.6% في 2024، فيما بلغت السعة العالمية الإجمالية 103.8 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرت منصة “الطاقة”.

وزاد إنتاج المصافي في دول أوبك بنسبة 5%، أي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.921 مليون برميل يوميًا عام 2024، مقارنة بنحو 8.511 مليون برميل يوميًا عام 2023.

صدارة سعودية بفارق مليون برميل عن إيران

استحوذت السعودية على نحو ربع طاقة تكرير النفط في دول أوبك خلال 2024، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 3.291 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن 2023، وسجلت المملكة زيادة في القدرة التكريرية بنسبة 12.5%، أو بمقدار 364 ألف برميل يوميًا منذ 2020.

وحلت إيران في المركز الثاني بقدرة تكريرية مستقرة عند 2.237 مليون برميل يوميًا، تلتها فنزويلا في المركز الثالث عند 2.154 مليون برميل يوميًا، وهو نفس المستوى منذ 2020.

دول عربية أخرى في طليعة المنتجين

احتلت الكويت المركز الرابع، بقدرة تكريرية بلغت 1.451 مليون برميل يوميًا بعد ارتفاعها بنحو 36 ألف برميل يوميًا، وسجلت زيادة كبيرة بنسبة 81% منذ 2020 بفضل تشغيل مصفاة الزور، وبقي العراق في المركز الخامس مع استقرار قدرته التكريرية عند 1.266 مليون برميل يوميًا، وجاءت الإمارات سادسة عند 1.227 مليون برميل يوميًا، دون تغيّر منذ 2020.

وحلّت نيجيريا في المركز السابع، مع زيادة طفيفة بقدار 3 آلاف برميل لتصل إلى 1.125 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت أدنى من 500 ألف برميل يوميًا حتى 2022، ثم قفزت إلى 1.22 مليون برميل يوميًا في 2023، واحتلت الجزائر المركز الثامن بقدرة تكريرية مستقرة عند 677 ألف برميل يوميًا منذ 2020، بينما جاءت ليبيا تاسعة بعد زيادة بمقدار 32 ألف برميل لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًا، بعد أن كانت مستقرة عند 634 ألف برميل يوميًا منذ 2020 حتى 2023.

أما الغابون، فقد جاءت في المركز العاشر، مع استقرار سعة مصافيها عند 25 ألف برميل يوميًا منذ 2020.