وصلت مليون و217 ألف برميل.. مؤسسة النفط تزيد معدلات الإنتاج

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “جهود العاملين في مختلف مواقع العمل النفطية، تُوّجت بتحقيق زيادة في معدلات إنتاج النفط والغاز، بعد أيام قليلة من رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية وإعادة الإنتاج”.

وقالت المؤسسة: “إن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات شهدت زيادةً خلال اليومين الماضيين قاربت 85 ألف برميل، وسجلت قراءات الإنتاج اليوم الخميس 1,217,148 برميل بعد أن سجلت 1,158,862 برميل أمس الأربعاء، وكانت أول أمس 1,133,133 برميل”.

وأضافت: “ما تزال وتيرة العمل في تزايد حتى بلوغ المستويات المطلوبة من الإنتاج”.