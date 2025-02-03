وصل أعلى مستوياته منذ نصف قرن.. سعر «البن» العالمي يحلّق

وصلت أسعار “البن” العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عاما، وفق ما أفادت شركة “ميلفودز”MilFoods العلامة التجارية لبن “بويتي”.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، عن الشركة، أنه “في يوم الجمعة الماضي، سجلت أسعار “بن الأرابيكا” مستوى قياسيا، حيث تجاوزت 8.25 آلاف دولار للطن الواحد، وفقا لبيانات التداول. وبحلول الساعة 16:42 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لبنّ الأرابيكا لشهر مارس بنسبة 0.52%، لتصل إلى 3.7145 دولار للرطل (ما يعادل حوالي 8.189 آلاف دولار للطن). وخلال التداول، بلغ المؤشر ذروته عند 3.753 دولار للرطل الواحد، أي ما يقارب 8,274 آلاف دولار للطن”.

وأوضحت الشركة أن “أسعار الروبوستا Robusta ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، بينما زادت أسعار الأرابيكا بنسبة 80%، مما دفع تكلفة الحبوب الخضراء إلى أعلى مستوياتها منذ 47 عامًا.”

وبحسب الشركة، “أرجع المنتجون سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض إمدادات “الأرابيكا” نتيجة فشل المحاصيل بسبب الظروف الجوية غير المواتية، كما أثرت عوامل أخرى مثل انخفاض المخزونات، والمبادرات التشريعية، وموجة التضخم العالمية على الأسعار”.

وأشارت “ميلفودزMilFoods”، إلى أن “صنف “الروبوستا” أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، وبالتالي يتمتع بمحصول أكثر استقرارا مقارنة “بالأرابيكا”، ومع ذلك، أكدت الشركة أن “النوعين يختلفان في خصائص النكهة، مما يجعل استبدال أحدهما بالآخر غير ممكن بالكامل”.

وقالت الشركة: “على الرغم من ارتفاع أسعار البن، نتوقع أن يستمر عشاق القهوة في الاستمتاع بمشروبهم المفضل. كما سيتكيف السوق مع الظروف الجديدة، وسيقدم مجموعة متنوعة من الخيارات وطرق الاستهلاك”:

هذا وفي ديسمبر 2023، توقع أنطون ترينين، الخبير في مجموعة تصنيفات الشركات التابعة لـ”ACRA” المعنية بنشر منهجية تعيين التصنيفات الائتمانية للشركات المالية على المستوى الوطني، “أن ترتفع أسعار البن بنسبة 25% بحلول عام 2025، وذلك بسبب انخفاض المحاصيل في البرازيل وفيتنام، وهما أكبر منتجين لبنّ “الأرابيكا والروبوستا” في العالم، نتيجة الظروف الجوية غير المواتية”.