وصولا إلى الانتخابات.. الأعلى لأمازيغ ليبيا يدعو لتشكيل حكومة وإنهاء الأجسام السياسية الحالية

طالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على تسيير البلاد حتى الوصول إلى إجراء الانتخابات والبدء في التوزيع العادل للإيرادات.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته بإنهاء كل الأجسام السياسية والعسكرية المتصدرة للمشهد الحالي التي ساهمت بشكل مباشر في الانسداد السياسي الحالي، وفق نص البيان.

من جهة أخرى أكد المجلس رفضه القاطع لمشروع الدستور، مطالبا بالعمل على إيجاد قاعدة دستورية توافقية يشترك في إعدادها جميع مكونات الشعب الليبي تقام على أساسها الانتخابات.

ويأتي بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تفاعلا مع المظاهرات التي وقعت في عدة مدن ليبية يوم الجمعة الماضي، مطالبة بإيجاد حل مستعجل للأزمة السياسية المستعصية