وصول آخر دفعة من الجالية الليبية في السودان إلى أرض الوطن

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول 90 مواطناً ليبياً إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، تم إجلاؤهم من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تعتبر الأخيرة من المواطنين المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن والذين تم حصرهم عن طريق اللجنة المشكلة من قبل السفارة الليبية بالخرطوم.

وفي 6 مايو الجاري، أطلقت السفارة الليبية بجمهورية السودان، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا مع فريق الطوارئ، بضرورة التواصل مع الأرقام المخصصة وبشكل عاجل.