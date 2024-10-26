وصول أبطال ليبيا في تحدّي القراءة إلى مطار معيتيقة الدّولي

وصل إلى مطار معيتيقة الدّولي صباح اليوم أبْطال ليبيا في تحدِّي القِراءَة، العائِدين من المشاركة في المسابقة الدّولية لِتحدِّي القِراءَة العَربي في مَوسمها الثامِن، والتي أُقِيمتْ بدولة الإمارات العربية المتّحدة.

وعبّر “أبْطال التّحدِّي عن فخرهم بِشرف المشاركة”، مؤكدين أن “التّجربة أضافتْ لهم الكثير وعزّزت شغفهم بِالقراءة وحُبّهم لِلهوية الثقافية العربية”.

من جهتهم، أشاد المستقبلون “بِجهود أبْطال ليبيا، وعبّروا عن تقديرهم لِهذا الإنجاز الذي رفع راية ليبيا في محفلٍ ثقافيٍّ عربيٍّ بارز، مجسداً إرادة الشباب الليبي في إعلاء مكانة وطنهم على السّاحة الثقافية والعِلمية”.